Salernitana-Empoli, le formazioni ufficiali

In attesa del fischio d’inizio della sfida tra Salernitana-Empoli, valida per la 5° giornata di Serie A, in programma per oggi alle ore 18.30, ecco le formazioni ufficiali:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All. Nicola

EMPOLI (4-3-3): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Haas, Grassi, Henderson; Pjaca, Satriano, Lammers. All. Zanetti.

Foto: Twitter Salernitana