Salernitana, Dia finisce fuori rosa. Il club vuole chiedere anche il risarcimento danni

Finisce male tra la Salernitana e l’attaccante Boulaye Dia. L’attaccante senegalese, non era voluto entrare in campo nei minuti finali del match di Udine si sabato pomeriggio. Un retroscena confermato anche dal tecnico Liverani.

La società campana non ha gradito il comportamento del suo tesserato ed ha dato mandato ai suoi legali di studiare il caso. Innanzi tutto, il giocatore è finito fuori rosa, ma il club campano sembra intenzionato ad attivare il Collegio arbitrale per chiedere un taglio dello stipendio del calciatore che può arrivare ad un massimo del 50% della retribuzione mensile. E addirittura fare una causa per risarcimento danni.

Insomma, finirà male la storia tra il club e l’attaccante, grande protagonista della salvezza dello scorso anno.

Foto: sito Salernitana