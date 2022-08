Salernitana, De Sanctis: “Vogliamo tenere Mazzocchi. Piatek nome appetibile”

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, ha parlato dei temi di mercato legati al club di Salerno: “Io ci sto mettendo l’anima per questo club, per crescere, per dare una mano. Su Mazzocchi sono stato chiarissimo: vogliamo tenerlo e c’è una offerta. Domani non giocherà per un problema muscolare. Ha avuto un risentimento agli adduttori e si è fermato La società ha riconosciuto il suo valore e gli ha proposto un adeguamento del contratto pur avendogli garantito un triennale importante pochi mesi fa. Piatek sfumato? No, potrebbe essere un nome ancora appetibile per la Salernitana. Chi arriverà? Due centrocampisti, un difensore e un attaccante. Poi ci regoleremo in base alle uscite”.

Foto: Instagram Salernitana