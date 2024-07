Salernitana, Dalmonte si presenta: “Tornare in Serie B per me è una grande sfida. Ho tantissima fame”

Nicola Dalmonte, nuovo centrocampista della Salernitana, si è presentato ai suoi nuovi tifosi attraverso un’intervista rilasciata direttamente ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole:

“Sono molto contento. Vi ringrazio per questa opportunità. Tornare in Serie B per me è una grande sfida e sono contento di riessere qui. Ho tantissima fame e cercherò di ripagare la fiducia che mi è stata data. Speriamo di fare le cose al meglio

Il momento più importante della mia carriera è stato al Genoa, dove avevo una grande opportunità. Ma questo è un altro momento molto importante e cercherò di fare il massimo.

La differenza tra il calcio in Italia e in Svizzera è la parte tattica. In Svizzera il calcio è più fisico ma mi sono trovato bene anche lì, anche se solo per 6 mesi.

Nel 2020 sono stato vicino alla Salernitana. Ora è arrivata l’opportunità e ho accettato subito.

L’ambiente dell’Arechi è sempre stato bello. Giocarci contro ti da tanta carica, non immagino giocare per loro.

La posizione che preferisco è esterno di sinistra, ma riesco a giocare anche a destra o al centro, ma preferisco la fascia sinistra”.

Foto: twitter Salernitana