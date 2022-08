Salernitana, Boulaye Dia è arrivato a Napoli

Boulaye Dia si appresta a diventare un nuovo calciatore della Salernitana. Il centravanti, ormai ex Villarreal, è arrivato pochi minuti fa a Napoli e adesso si sposterà a Salerno per svolgere le ultime formalità e diventare ufficialmente un calciatore granata. Dia si trasferisce alla corte di Davide Nicola con la formula del prestito oneroso per 1 milioni, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Salerno può festeggiare: Dia è arrivato.

Foto: Instagram Villarreal