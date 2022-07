Salernitana: Bonazzoli e Thorbsy sì. Cambiaso ha una priorità

La Salernitana ha ormai raggiunto un’intesa di massima per il riscatto di Federico Bonazzoli, trovando anche l’accordo con gli agenti dell’attaccante grande protagonista della salvezza. E ci sono stati passi in avanti con Thorsby dopo aver raggiunto un accordo con la Sampdoria che non a caso sta cercando altri centrocampisti. Quanto a Cambiaso, la situazione è chiara: per l’esterno sinistro, che domani svolgerà le visite con la Juve, la priorità oggi è quella di restare in bianconero. Se poi più avanti la situazione cambiasse, prenderebbe eventualmente in considerazione altre proposte (ci sarebbero almeno quattro club in fila). Ma oggi Cambiaso pensa soltanto alla Juve.

Foto: Instagram Bonazzoli