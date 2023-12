Salernitana-Bologna, le formazioni ufficiali

Alle 18:00 toccherà a Salernitana e Bologna sfidarsi sul prato dello stadio “Arechi”, in una gara che mette in palio punti pesanti per entrambe le compagini. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Ikwuemesi. Allenatore: Filippo Inzaghi

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Moro; Ndoye, Zirkzee, Saelemaekers. Allenatore: Thiago Motta

Foto: Twitter Salernitana stadio arechi