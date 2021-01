Salernitana, Belec: “Disattenti sul gol di Balo. Con Castori sono rinato”

Il portiere della Salernitana Vid Belec, sorpresa di questo inizio di stagione in casa Salernitana, ha parlato al Corriere dello Sport del bel momento della formazione granata nonostante la sconfitta nel big match contro il Monza: “Eravamo un po’ stanchi, le gambe non giravano. E noi abbiamo bisogno di ritmo per sviluppare il nostro gioco. E’ vero anche che dopo quattro minuti non puoi essere stanco, sul gol di Balotelli siamo stati disattenti ma certo non intimoriti. Castori? E’ l’allenatore che mi ha consentito di svoltare in carriera. Sa bene ciò che vuole, ha idee chiarissime, sa come e cosa fare per ottenere risultati: pressing alto, pochi spazi agli avversari e ripartenze immediate. Ma è soprattutto un uomo vero, che dice le cose in faccia. E questo vale molto nello spogliatoio”.

Foto: Twitter Sampdoria