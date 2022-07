Salernitana-Adana, rissa e gara sospesa: quattro espulsi, Digos in campo

Doveva essere un sabato sera di calcio allo stadio Arechi di Salerno in occasione del triangolare “Angelo Iervolino” dedicato al compianto fratello del presidente della Salernitana, Danilo e invece sotto gli occhi di quasi 6000 spettatori accade tutt’altro. Boultam, giocatore della Salernitana, viene abbattuto a seguito di un fallo bruttissimo da parte di Akaydin dell’Adana. L’arbitro espelle il calciatore, ma non basta a placare gli animi. Dalle immagini riprese dalla tribuna dell’Arechi, si può vedere Fazio dirigersi verso il muro dei giocatori turchi. Da qui nasce il parapiglia generale. Partita sospesa e quattro espulsi, due per parte. Fazio uscirà dal campo con la maglietta strappata, insieme a Lassana Coulibaly, anche lui espulso. La partita riprenderà in seguito in nove contro nove. Da segnalare l’intervento della Digos che, insieme alla security presente, ha cercato di capire cosa fosse avvenuto in campo.

🔥 İtalya’da oynanan Salernitana – Adana Demirspor maçı sonrası kavga çıktı! pic.twitter.com/fnZGwn8vDo — TRHaber Spor (@spor_trhaber) July 30, 2022

