Salcedo: “Lo Spezia riuscirà a salvarsi tranquillamente. Con Thiago Motta lavoro per essere al massimo”

Eddie Salcedo, innesto estivo dello Spezia, è stato presentato oggi dal club ligure: “Io mi sento pronto, cercherò di approfittare delle occasioni che avrò. Mi alleno forte per stare al meglio per la squadra. Quest’anno il livello si è alzato di più. Noi siamo molto forti, non abbiamo ancora dato il 100% e dobbiamo solo crederci e stare tranquilli. Ci salveremo tranquillamente”.

FOTO: Instagram Salcedo