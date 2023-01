Eddie Salcedo è tornato in prestito al Genoa. L’attaccante arriva dall’Inter, dopo l’esperienza al Bari.

Il giocatore, sui social, ha così espresso la gioia del ritorno ai grifoni: “Che bello tornare a casa dove tutto è iniziato”, ha scritto l’attaccante itallo-colombiano su Instagram. “Grazie Bari”, in conclusione, ricordando la piazza dove ha giocato in questi ultimi mesi.

Foto: sito Genoa