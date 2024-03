Salah: “Un giorno lascerò il Liverpool, ma non è ancora arrivato quel momento. Il futuro di Klopp non influenzerà il mio”

Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Sky UK, commentato l’addio a fine stagione del tecnico Jurgen Klopp, lasciandosi andare anche ad una chiara previsione sulle sue intenzione di restare ai Reds: “No, il tecnico non condizionerà la mia scelta. Un giorno lascerò il Liverpool, ma non è ancora arrivato quel giorno. L’allenatore è molto importante per una società, ma il suo futuro non influenza il mio.”

Foto: sito Liverpool