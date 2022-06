Salah torna sulla finale di Champions: “Non posso esprimere a parole quanto avremmo voluto vincere”

Mohamed Salah è tornato sulla sconfitta patita dal suo Liverpool contro il Real Madrid in finale di Champions League: “Non posso esprimere a parole quanto avremmo voluto riportare quel trofeo al Liverpool, ma alla fine non ci siamo riusciti. Non posso ringraziare abbastanza i tifosi per il vostro supporto. È stata una stagione lunghissima ma una parte di me si augura che la prossima ricominci domani“.

Foto: Twitter Salah