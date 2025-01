Salah tiene alta la guardia del Liverpool: “Non bisogna mollare. Il Manchester City può anche vincerle tutte fino alla fine”

Momo Salah, stella del Liverpool, ha parlato della possibilità dei Reds di vincere la Premier League, visto l’ottimo ritmo che stanno avendo in campionato ( e non solo). Ma non si fida dei rivali, in particolare del Manchester City.

Queste le sue parole a Canal+: “Sono piuttosto sorpreso dal Manchester City, ma lo capisco. Hanno sempre lo stesso allenatore, gli stessi giocatori. Certo, hanno degli infortunati, questo non si può ignorare. Ma sono sicuro che riusciranno a ritrovare il loro livello. Quindi dobbiamo continuare a vincere partite perché, quando troveranno la chiave, penso che non perderanno più neanche un punto”.

Foto: Instagram Salah