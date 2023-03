Salah, svaligiata la villa in Egitto. I rapinatori hanno portato via televisori e indumenti

Mohamed Salah ha subito una rapina nella sua abitazione in Egitto. La villa dell’attaccante del Liverpool è stata svaligiata sabato sera.

Secondo quanto riferito dai media locali, in casa non c’era nessuno e non sono stati rubati gioielli ma solo alcuni decoder, indumenti, scarpe, televisori e un trofeo personale. È stata aperta un’inchiesta della polizia, che ora attende il ritorno in patria del giocatore, previsto per la prossima settimana, quando Salah tornerà per le qualificazioni alla Coppa d’Africa.

Foto: Instagram Liverpool