Salah supera Drogba: è il miglior marcatore africano in Champions. Ma l’Atalanta lancia la sfida

Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha tagliato un traguardo importante, diventando al momento il miglior marcatore del Continente africano nella storia della Champions League, con 45 gol contro i 44 messi a segno dal precedente primatista Didier Drogba.

Un evento che ha meritato un post dedicato sui profili social della Champions League, in cui l’account della massima competizione europea per club si limita a scrivere: “Salah sorpassa Drogba”, a corredo di una grafica che mette in visual il concetto, con Salah che sale a 45 e Drogba a 44. Immediato l’inserimento dell’Atalanta, che strizza l’occhio all’esplosione del suo attaccante Ademola Lookman, nigeriano e lancia la sfida. Il profilo della Dea, ricondividendo il post originale, scrive con fare ironico: “Lasciate cucinare Ademola Lookman”.

Foto: Instagram Liverpool