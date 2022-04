Salah sul rinnovo: “Il desiderio c’è. Ci sono tante cose che la gente non sa…”

Tiene banco in casa Liverpool il rinnovo di Momo Salah. L’attaccante egiziano non ha ancora sciolto le riserve in merito al suo prolungamento di contratto con i Reds.

A Sky Sports.uk, Salah ha parlato in merito al rinnovo, rimanendo però criptico sul suo futuro.

Queste le sue parole: “Rinnovo^ Non posso dire di sì o no. Ho già detto più volte che voglio rinnovare, ma ci sono tante cose che la gente non sa. Non è una situazione da approfondire adesso perché il momento è molto delicato. Perché la squadra vinca, non posso fare notizia e parlare del mio contratto. Mi concentro solo sulla squadra e basta, non è tempo di essere egoisti”.

Foto: Twitter Liverpool