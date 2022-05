Salah sicuro: “Voglio il Real in finale. Ci hanno già battuti e vorrei affrontarli di nuovo”

Il Liverpool attende una tra Manchester City e Real Madrid nella finale di Champions in programma a Parigi il 28 maggio. Salah non ha dubbi su chi affrontare in finale: “Vorrei trovare a Parigi il Real Madrid, ci hanno già battuti in finale e vorrei affrontarli di nuovo. I miei obiettivi? Onestamente non l’ho mai detto a nessuno, ma ad inizio stagione mi ero posto due obiettivi: fare 40 gol e almeno 10-15 assist. Ora che ho raggiunto il giusto numero di assist mi concentrerò sui gol (ride, ndr)”.

FOTO: Twitter Liverpool