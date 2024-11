Salah: “Siamo quasi a dicembre e ancora non ho ricevuto alcuna offerta per rimanere al Liverpool”

Mohamed Salah ha parlato della sua situazione contrattuale con il Liverpool, rivelando di non aver ancora ricevuto offerte per il rinnovo.

Parlando ai giornalisti dopo la vittoria di domenica contro il Southampton, Salah ha detto: “Siamo quasi a dicembre e ancora non ho ricevuto alcuna offerta per rimanere al club. Probabilmente sono più fuori che dentro. Sapete che sono stato al club per tanti anni. Non c’è nessun club come questo. Ma alla fine non dipende da me. Come ho detto, siamo a dicembre e ancora non ho ricevuto nulla riguardo al mio futuro.” E poi ancora: “Amo i tifosi. I tifosi mi amano. Alla fine, però, non dipende da me né dalle mani dei tifosi”.

Salah ha infine aggiunto: “Non sto per ritirarmi presto, quindi continuo a giocare, concentrato sulla stagione e cercando di vincere la Premier League e, spero, anche la Champions League. Mi dispiace, ma vedremo”.