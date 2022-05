Salah: “Nella mia posizione sono il migliore al mondo”

Intervistato da beIN Sports, Mohammed Salah, stella del Liverpool, ha parlato dei migliori giocatori in circolazione nel suo ruolo, affermando come nessuno è migliore del calciatore egiziano.

Queste le sue parole: “Se mi paragonate a qualsiasi calciatore che gioca nella mia posizione, non solo nella mia squadra ma in tutto mondo, vi renderete conto che sono il migliore. Ci sono tantissimi calciatori forti nella mia posizione, ma credo che quello che ho fatto io negli ultimi anni, non lo abbia fatto nessuno”.

Foto: Twitter Liverpool