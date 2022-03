Salah lascia la Nazionale? Dichiarazioni enigmatiche: “Un onore aver giocato con voi”

La sconfitta di ieri contro il Senegal, arrivata al termine di una lotteria di rigori dove anche lui ha sbagliato, è stata sicuramente dolorosa per Mohamed Salah, che non potrà partecipare al Mondiale qatariota con l’Egitto. Ismael Mahmoud, giornalista egiziano, ha consegnato al Liverpool Echo un virgolettato che Salah avrebbe rilasciato ai suoi compagni di squadra subito dopo il match, lasciando intendere come l’esperienza in Nazionale – per l’asso del Liverpool – potrebbe essere giunta al termine: “Sono onorato e fiero di aver giocato con voi, a prescindere se ci sarò o meno in futuro“.

Foto: Twitter Liverpool