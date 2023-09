Giallo Salah: l’Al Ittihad spinge, ma per ora il Liverpool resiste

In queste ultime ore di mercato in casa Liverpool tiene banco la situazione legata a Mohamed Salah. L’Al Ittihad prova a spingere per arrivare alla stella egiziana e nelle ultime ore ha recapitato un’offerta monstre al club inglese. Per ora resiste la volontà dei Reds di trattenere Salah, ma il club saudita potrebbe riprovarci. Intanto, giallo sulla seduta d’allenamento degli uomini di Klopp, dove Salah ha abbandonato la seduta in anticipo. Ma da Liverpool fanno sapere che Salah ha abbandonato l’allenamento perché la sua seduta era terminata.

Foto: Instagram Liverpool