Salah: “In Italia Totti e De Rossi erano applauditi anche in trasferta. In Inghilterra non accadrà mai”

Mohammed Salah, attaccante del Liverpool, intervistato da Sky Sports.uk, in merito ai fischi negli stadi avversari, nonostante le belle giocate, affermando che in Premier non c’è sportività.

Queste le sue parole: “In Inghilterra i tifosi non sono sportivi. Ricordo che quando giocavo in Italia, Totti e De Rossi venivano applauditi tanto in casa come in trasferta. Non penso che una cosa del genere potrebbe accadere in Inghilterra. Qui i tifosi vanno sempre contro l’avversario. Certo, Totti e de Rossi erano campioni del Mondo, hanno lasciato grandi ricordi ai tifosi, posso capirlo, ma in Inghilterra fischiano anche i giocatori della loro Nazionale. Questo non va bene”.

L’egiziano ha poi incoronato Buffon tra i quattro portieri più forte che ha affrontato: “Quando ho giocato contro di lui è stato incredibile. La sensazione di stare in piedi davanti a lui è indescrivibile come lo è la sua carriera“.

Foto: Twitter Champions