Salah: “Ho ancora un anno di contratto, godiamocelo”

In un’intervista rilasciata a Sky Sports Premier League, la stella del Liverpool Mohamed Salah, ha lanciato messaggi enigmatici sul suo futuro ai Reds. Alla domanda relativa alla probabilità di un rinnovo di contratto (che scade a giugno del prossimo anno), il campione egiziano ha risposto in modo vago, rimandando la decisione a data da destinarsi e dedicando priorità al presente. Non proprio un messaggio consolatorio quindi per i tifosi del Liverpool, che vorrebbero la permanenza in squadra del loro numero 11.

Le dichiarazioni: “Appena sono arrivato per iniziare la stagione ho pensato: ‘Mi resta un anno, quindi godiamocelo’. Non pensiamo al contratto, non pensiamo a niente, ma godiamoci la stagione e basta. Ogni settimana è la più importante, basta pensare ad una partita dopo l’altra. Sentirsi bene qui e basta”.

Foto: Instagram Liverpool