Salah: “Fermate i massacri e le violenze. I valori umani devono prevalere”

Messaggio forte di Momo Salah, attaccante del Liverpool, che tramite un video messaggio sui social invoca la pace, in Israele e Palestina e chiede sostegno per aiutare quei popoli colpiti dai massacri e dalla guerra.

Queste le sue parole: “Non è mai facile parlare in momenti come questo. Ci sono stati troppi episodi di violenza e brutalità nelle ultime settimane, è stato terribile assistere a questa escalation. Tutte le vite sono sacre e vanno preservate. Queste brutalità devono finire. Ci sono famiglie completamente distrutte. Chiaramente è fondamentale permettere gli aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Lì le persone sono in condizioni estremamente difficili. Le scene dell’ospedale della scorsa notte sono terrificanti. Alle persone di Gaza servono cibo, acqua e medicinali al più presto possibile. Chiamo in causa i leader mondiali per prevenire l’ulteriore perdita di vite innocenti. I valori umani devono prevalere”.

Foto: Instagram Liverpool