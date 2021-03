Salah: “E’ un’annata molto sfortunata ma vogliamo lottare fino alla fine in questa competizione”

Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha parlato così dopo l’approdo dei suoi ai quarti di finale di Champions League: “È un risultato importante, la squadra si è presentata non al massimo stasera dopo aver subito alcune sconfitte pesanti in campionato. Vogliamo lottare fino alla fine in questa competizione, pensiamo partita dopo partita senza spingerci ad obiettivi maggiori che possono incutere troppa pressione. Veniamo da due stagioni in cui abbiamo vinto e volato sul terreno di gioco, quest’annata è stata molto sfortunata dal punto di vista degli infortuni. Speriamo di recuperare quanto prima qualche elemento, soprattutto in difesa”.

Foto: Twitter Liverpool