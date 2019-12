Salah e il doppio tacco che accende la febbre del sabato di Premier

Momo Salah è il trascinatore di un Liverpool inarrestabile. La corazzata di Jurgen Klopp ieri ha battuto anche il Watford nell’anticipo del 17° turno di Premier, per i Reds – ora a +10 in classifica sul Leicester – si tratta della 16esima vittoria in campionato. Ad Anfield, con doppietta di uno scatenato Salah: il talento egiziano trova il vantaggio al 38′ con un destro a giro sotto all’incrocio dopo uno splendido dribbling di tacco. L’ex Roma concede il bis al 90′: tiro-cross di Origi, deviazione di tacco di prima intenzione di Salah e palla nell’angolino. Per l’egiziano sono 84 gol con il Liverpool in 126 partite, superati due mostri sacri come Suarez e Torres. Numeri da urlo, impreziositi da quel doppio tacco che ha acceso la febbre del sabato di Premier.

The Red Arrows in full flight ⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/jOX6hS7Ex2 — Liverpool FC (@LFC) December 14, 2019

Foto: Twitter ufficiale Liverpool