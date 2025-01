Salah e Gakpo portano avanti i Reds dopo il gol di Lisandro, Diallo pareggia i conti. Liverpool-United finisce in parità dopo un match pazzo

Finisce 2-2 tra Reds e Red Devils. I padroni di casa insistono nel primo tempo ma non riescono a trovare il vantaggio. La partita si infiamma dal 50esimo minuto quando a trovare il gol è lo United con Lisandro Martinez, dopo aver rischiato tanto di andare sotto. Il Liverpool torna all’attacco e finalmente trova la rete due volte, prima attraverso Gakpo dopo un assist di MacAllister, poi Salah trova l’ennesimo gol della stagione, questa volta dagli undici metri al minuto 70. Dura meno di dieci minuti perché poi arriva il terzo gol in campionato per la giovane stella dei Diavoli Rossi, Diallo. La partita termina con l’ultimo assalto dei Reds ma che non trovano la terza rete del match.

Foto: Instagram Liverpool