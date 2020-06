Salah carica i compagni: “E’ il nostro turno. Mancano due punti alla vittoria della Premier”

Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sports UK. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Ci mancano due punti per vincere il campionato. Da quando sono arrivato qui, ho sempre desiderato conquistare la Premier, è un sogno che si realizza. Il Liverpool non vince da tanto tempo in Inghilterra; ci abbiamo provato l’anno scorso, ma il Manchester City ha giocato una grande stagione e lo ha meritato. Adesso è il nostro turno”.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool