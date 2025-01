Salah annuncia l’addio al Liverpool: “Voglio vincere la Premier, sarà il mio ultimo anno nel club”

In un’intervista rilasciata a Sky Sports UK, Mohamed Salah ha annunciato che questa sarà l’ultima stagione al Liverpool. Un fulmine al ciel sereno, anche se alcune avvisaglie sul mancato rinnovo di contratto erano trapelate già negli scorsi mesi. Qui di seguito le dichiarazioni del campione egiziano.

“Voglio vincere la Premier League. Probabilmente è perché non abbiamo festeggiato la nostra vittoria come avremmo voluto nel 2020 (a causa del COVID n.d.r.) e anche perché è il mio ultimo anno nel club, quindi vogliamo fare qualcosa di speciale per la città”.

Foto: Instagram Liverpool