Salah a sorpresa: “Questa potrebbe essere stata l’ultima partita ad Anfield contro il Manchester City”

Momo Salah, attaccante del Liverpool, ha parlato a fine gara dopo il 2-0 contro il Manchester City, sottolineando che potrebbe essere stata la sua ultima ad Anfield contro i campioni di Inghilterra.

Queste le sue parole: “Anfield? È molto speciale. L’atmosfera non la do per scontata. Mi sto godendo ogni minuto qui, mi sento come a casa. È sempre una sensazione speciale segnare ad Anfield e vincere le partite. Il mio futuro? Onestamente, è nella mia testa. Finora, questa è l’ultima partita che giocherò col Liverpool contro il Manchester City, quindi volevo solo godermela. L’atmosfera era incredibile, quindi mi godrò ogni secondo qui. Speriamo di vincere il campionato e poi vedremo cosa succederà”.

Foto: twitter Liverpool