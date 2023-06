Saladini: “Reggina, si conclude un’esperienza straordinaria”

La Reggina è in vendita, ulteriori conferme sono arrivate con le dichiarazioni rilasciate su Facebook dal patron Felice Saladini. Ecco le sue parole: “È stato un anno di cui sono orgoglioso, ricco di emozioni e risultati importanti. Per me si conclude un’esperienza straordinaria. Grazie a tutto il consiglio di amministrazione e al Presidente Marcello Cardona, a tutto il Club e ai meravigliosi tifosi della città e in tutto il mondo”.

Foto: Instagram Saladini