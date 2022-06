Saladini: “Non potevo far disperdere il patrimonio della Reggina. Ho un’idea di un calcio pulito e leale”

Felice Saladini, nuovo proprietario della Reggina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Abbiamo concluso poco fa l’acquisizione della Reggina 1914. Abbiamo iniziato a lavorare per l’iscrizione della squadra al campionato. Non potevo tirarmi indietro, é stato difficile ma non potevo fare disperdere il patrimonio della Reggina. Ho un’idea di un calcio pulito e leale e da qui voglio ripartire». Queste le prime parole di Felice Saladini da nuovo proprietario della società amaranto.

Reggio Calabria merita palcoscenici importanti, é una bella emozione. Questa società merita tanto e sto lavorando per un Cda importante, che sia garanzia di legalità, c’è abbia competenza e passione sportiva. Da qui voglio fare ripartire la Reggina, questa é la ia strategia“.