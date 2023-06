Saladini: “L’omologa del Tribunale è una vittoria, chiude con il passato. La Reggina è risanata”

Dopo l’omologa arrivata dal Tribunale di Reggio Calabria in merito al piano di ristrutturazione del debito pregresso presentato dalla società, il patron Felice Saladini ha così parlato: “É una nostra vittoria, come club e come città, ma anche come Regione. La Reggina chiude un capitolo ereditato dalle gestioni precedenti. I giudici hanno ritenuto che il piano presentato dalla società prevedeva conti e presupposti corretti e dunque abbiamo ottenuto l’omologa di questo piano. Non é stato semplice, considerando tante voci, tante indiscrezioni, che io mi sono messo sulle spalle restando in silenzio. La trasparenza significa che bisogna parlare solo a cose fatte e il fatto é appunto l’omologa. La Reggina é risanata, abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati quando ho rilevato il club, ora possiamo guardare serenamente al futuro. Il ringraziamento al nostro presidente Cardona che si è speso tanto per me, per la città, per il club. Ringrazio chi ha seguito il piano, i consulenti, Filippo Brunori (componente del CDA amaranto), ai professionisti dello studio Tonucci. Ringrazio i tifosi che ci sono stati vicini, questo club deve essere un esempio per chi vuole specchiarsi nei valori del territorio”.

Foto: Instagram Saladini