Saladini: “Ho fiducia nella Giustizia Sportiva, abbiamo lavorato con trasparenza e correttezza”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il patron della Reggina, Felice Saladini, ha così parlato della Giustizia Sportiva: “E’ un momento in cui la giustizia sportiva deve fare ancora il suo corso e speriamo che venga fatto il percorso corretto. Sono fiducioso nella giustizia sportiva, ho fiducia nelle istituzioni sportive, abbiamo presentato il nostro piano di ristrutturazione del debito, abbiamo messo in moto tutta la macchina organizzativa per presentare un piano accurato e sostenibile che possa dare futuro alla società. Siamo fiduciosi da questo punto di vista perché abbiamo lavorato con trasparenza e correttezza”.

Foto: Facebook Saladini