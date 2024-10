Sala: “Sul Meazza lavoro positivo con Inter e Milan”

In occasione del 163simo anniversario della Polizia Locale, all’Arena Civica, il sindaco di Milano Sala ha reso noto che le trattative sullo stadio Meazza tra il Comune e i club calcistici Inter e Milan stanno procedendo in modo positivo. I due club e il Comune sono in attesa della valutazione economica dello Stadio Meazza, così da poter discutere la possibile acquisizione dell’impianto. Qui di seguito le dichiarazioni rilasciate ai giornalisti presenti.

“Ormai il lavoro è intenso, gli incontri sono tanti. I nodi sono quelli relativi alla Soprintendenza, io vedo un lavoro positivo che sta andando avanti con sempre più chiarezza. Poi c’è il fronte della agenzia delle entrate, non mi azzardo più a dirmi positivo e ottimismo, ma sono felice del lavoro che si sta facendo da entrambe le parti”.

Foto: Instagram Sala