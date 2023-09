Sala su San Siro: “Se avessi la possibilità di togliere il vincolo, lo farei”

Nel pomeriggio di ieri il presidente del Milan Paolo Scaroni aveva spiegato, in merito alla questione del nuovo stadio, come l’idea San Siro fosse più lontana ma non morta. Sono arrivate in mattinata le dichiarazioni del sindaco Sala, che ha parlato così della possibilità: “Se avessi la possibilità di togliere il vincolo, lo toglierei. Un vincolo del genere è una follia, dobbiamo capire cosa possiamo fare“.

Foto: Instagram Sala