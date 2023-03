Sala: “Stadio Milan e Inter? Si trovi una soluzione alternativa nel Comune di Milano”

Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato nuovamente della questione stadio. Argomento molto caldo per la città, Milan e Inter stanno valutando di lasciare San Siro per costruire nuovi impianti altrove. Alcune parole del primo cittadino rilasciate nel suo podcast Spotify: “Credo che questa lunga e ancora non definita storia abbia una sola grande certezza. Le due squadre non vogliono più stare a San Siro e nessuno può costringerle a ristrutturarlo. Per me è quindi doveroso impegnarsi fino in fondo perché si trovi una soluzione alternativa nel Comune di Milano. Poi se per qualsiasi motivo questo non accadrà, io voglio essere tranquillo nel pensare che ho fatto veramente tutto il possibile perché ciò avvenisse. Con buona pace di chi adesso commenta, a volte a sproposito, senza proporre una soluzione”.

Milan: “Il Milan ha fatto un passo in preciso. Pur in maniera informale, ci ha comunicato che sta valutando una nuova opzione, situata nell’area chiamata La Maura. Questa nuova ipotesi di localizzazione, significa due cose: andare a costruire su un altro terreno privato e non pubblico e sganciarsi dall’Inter; questa seconda cosa non la commento, la riporto solamente. La proprietà mi ha comunicato che ha bisogno di tre settimane per studiare un master plan che definisca bene l’intervento”.

Foto: Instagram Sala