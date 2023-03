Sala: “Stadio? Ascolterò le idee del Milan. Non commento ipotesi, aspetto il progetto”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato della questione stadio. Argomento molto caldo e di interesse per i due club della città: Milan e Inter. Le due società stanno valutando l’ipotesi di lasciare San Siro per costruire nuovi impianti altrove. Alcune parole del primo cittadino della città lombarda sui rossoneri, che avevano valutato la zona nei pressi dell’ippodromo a La Maura: “Finché il Milan non viene da me e non mi porta un progetto non posso continuare a commentare ipotesi che non so se sono vere o non vere. Se il Milan ha altre idee le ascolterò, ma quando porteranno un progetto. Aspettiamo che il Milan venga, perché a oggi il percorso certo è quello per lo stadio di fronte al Meazza”.

Foto: Instagram Sala