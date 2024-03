Sala, sindaco Milano: “San Siro? Il vincolo della sovraintendenza ha cambiato le carte in tavola. Costruire uno stadio a San Donato non è una passeggiata”

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha inaugurato quest’oggi una serie di dirette sul proprio profilo Instagram intitolate ‘Cose in Comune1’. Tanti gli argomenti affrontati a partire dalla questione dello stadio San Siro che vede coinvolte Milan e Inter: “Vorrei spiegarvi questa storia. Non vi sto dando la mia opinione, ma riportando i fatti che sono incontrovertibili. Parliamo dello stadio, ma anche di un quartiere delicato come quello di San Siro in cui abbiamo il dovere di fare di più. Questa storia è iniziata tempo fa quando Inter e Milan sono venuti da me per un impianto di proprietà, che permettesse loro di fare più ricavi perché non è facile tenere in equilibrio il bilancio e che permettesse di avere nel patrimonio uno stadio, in modo che questo potesse fungere anche come garanzia per società eventualmente indebitate. Inizialmente non volevano ristrutturare il Meazza e io per evitare che uscissero dal confine gli ho proposto diverse aree, scartate. Il vincolo della sovraintendenza ha cambiato le carte in tavola. A quel punto i due club sono tornati da me dicendomi che avrebbero provato ad andare fuori Milano. Io non dico che è impossibile fare uno stadio a San Donato ma dico che non è una passeggiata, conoscendo le regole dell’amministrazione.”

Foto: Twitter Inter