Sala: “San Siro? Regole pubbliche sono lente. Sentirò se i club hanno cambiato idea”

In occasione della presentazione di Dropcity ha parlato il sindaco di Milano Sala che si è soffermato sulla questione stadio per Inter e Milan: “”Se lo stadio viene fatto su un’area pubblica è chiaro che è soggetto a un iter di cui la consultazione pubblica è l’ultimo passaggio . Se viene fatto su un’area privata tutto ciò non serve. Le squadre mi hanno recentemente scritto dicendo ‘bene l’avvio della consultazione pubblica, noi stiamo predisponendo il dossier da presentare’. Ripeto, con zero intenti polemici, che noi siamo più lenti perché il sistema e le regole pubbliche in Italia ci fanno essere lenti. Però stiamo facendo quanto promesso, tutte le promesse che ho fatto le ho mantenute e stiamo andando avanti” Il primo cittadino milanese conclude: “Sentirò le squadre per capire se hanno cambiato idea o se bisogna proseguire su questa strada”

Foto. Twitter Sala