Sala: “San Siro non è ristrutturabile. Inter e Milan vogliono un nuovo stadio nella stessa area”

A margine dell’incontro in Comune con i dirigenti di Inter e Milan, il sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato ai cronisti presenti del tema stadio: “San Siro non è ristrutturabile”, ha annunciato

Il sindaco di Milano ha così dichiarato: “Dopo lunghe analisi, Inter e Milan sono arrivate alla conclusione che San Siro non è ristrutturabile, o perlomeno non lo è a costi accessibili, e quindi non considerano questa ipotesi, come si era pensato negli ultimi mesi, fattibile”.

E poi ha aggiunto: “La loro proposta è di tornare sull’idea di un nuovo stadio sempre nell’area di San Siro, dopo lunghe analisi di fattibilità tecnico ed economica”.

