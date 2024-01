Sala: “Dobbiamo far sì che Inter e Milan restino in città”

Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato fuori da Palazzo Marino, sede del comune, della ristrutturazione dello stadio San Siro. Queste le parole raccolte da MilanNews.it: “È chiaro che da sindaco di Milano non farei niente per oppormi ad ipotesi secondo cui le squadre costruiscano un nuovo stadio fuori da Milano. Ciò non toglie che non possa ragionare sul fatto che dobbiamo far di tutto affinché le squadre restino a Milano; ci sono alcuni motivi, come il supporto della polizia locale per le partite. L’Inter manifesta un interesse a Rozzano, ma atti dimostrativi non sono stato fatti. Diversa è la situazione del Milan. Il sindaco di San Donato ci ha comunicato la presentazione da parte del Milan di un’istanza nel territorio di San Donato di un nuovo stadio di proprietà. Il comune di San Donato ha emanato una delibera di giunta per l’area San Francesco. Noi dobbiamo chiarire al Milan, e per conoscenza all’Inter, se l’istanza del comune di San Donato è da intendersi come una rinuncia al progetto su Siro del 2019. Il costo di San Siro per il comune e per i milanesi è di circa 100 milioni di euro, ma non vuol dire che le squadre ci devono dare quella cifra. Potremmo chiedere in parte che possa essere usato anche per una funzione pubblica in qualche caso per abbassare il prezzo”.

Foto: Instagram Sala