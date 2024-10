Sala: “Del Meazza conserveremo le vestigia storiche. Miglioreremo la zona”

A Milano si fa sempre più concreta l’idea di costruire un nuovo stadio per Inter e Milan nell’area di San Siro, mentre il vecchio impianto sarà riadattato per altri scopi. Tuttavia, tra i residenti della zona cresce la preoccupazione per la possibile nuova colata di cemento che potrebbe avere un impatto sull’area.

“Ai residenti dico due cose”, ha dichiarato stamattina il sindaco Giuseppe Sala a margine di una conferenza stampa: “Uno, cercheremo di fare il possibile per migliorare la zona, aggiungere spazi verdi e non aumentare il caos e il traffico; inoltre, i fondi che il Comune otterrà dalla vendita dello stadio e dell’area alle squadre li utilizzeremo per migliorare l’edilizia popolare, che in quella zona è decisamente insufficiente.”

Sala ha poi precisato che: “L’impianto di San Siro non verrà dedicato a eventi che attrarranno grandi folle, come concerti o altre partite.” Il Meazza sarà parzialmente mantenuto e si lavorerà per realizzare ciò di cui le squadre hanno bisogno, cercando di preservare gli elementi storici dell’impianto. Inoltre, il sindaco ha aggiunto che sarà necessario “migliorare la gestione dei parcheggi” nell’area.

Foto: Instagram Sala