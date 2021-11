Sala: “Chi intende salvare San Siro lo acquisisca. Moratti? Se lo vuole, si faccia avanti”

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato di un’eventuale acquisizione da parte di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter. Ecco le parole rilasciate nel corso dell’inaugurazione della nuova sede di Ntt Data: “Faccio un appello a chi vuole salvare lo stadio di San Siro: il modo migliore è trovarne un uso, una formula, quindi si facciano avanti e noi siamo disponibili quando sarà il momento a cedere questo bene“.

Su Moratti: “Mi rivolgo a Massimo Moratti, visto che ho sentito la sua disponibilità a fare parte di questa iniziativa Lo facciano il referendum, ma non potrà togliere al sindaco il fatto di prendere le decisioni perché sono stato eletto per questo. Il tema del vecchio stadio è semplice, tenere in funzione uno stadio del genere costa tra i 5 e i 10 milioni all’anno. Tra i tanti che si fanno avanti, penso a Moratti, se lo vogliono acquisire noi siamo felicissimi“.

foto: Twitter Sala