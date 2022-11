Sakic (vice all. Sampdoria): “Con Stankovic siamo al timone della squadra. Ci gira tutto male”

Intervenuto in conferenza stampa dopo il ko per 2-0 contro il Lecce, Nenad Sakic, vice allenatore della Sampdoria, ha parlato del momento dei blucerchiati, rispondendo alla domanda sulla guida di Dejan Stankovic: “Siamo ancora al timone della squadra. E’ un momento difficile, continuare a lavorare e andare avanti. Non ci aspettavamo questa sconfitta. Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene ma il problema è fare il gol. E ogni partita succede che mezzo errore ci fanno gol. E’ stato così anche all’ultimo minuto del primo tempo e quando prendi gol così è difficile”. Poi ha proseguito: “C’è tutto. Anche la sfortuna. Ferrari calcia il pallone e prende un avversario davanti e da lì nasce il gol. A livello mentale la squadra non è facile. Purtroppo è un periodo dove tutto gira male”.

Foto: Instagram Sampdoria