Saka risponde a Embolo: Inghilterra e Svizzera ai supplementari

1 a 1 al termine dei tempi regolamentari del quarto di finale di Euro2024 tra Inghilterra e Svizzera. Al vantaggio di Embolo al 75′ ha subito risposto il gol di Saka dopo 5 minuti.

Primo tempo abbastanza deludente da parte di entrambe le nazionali, mai in grado di rendersi davvero pericolose. Nella ripresa la musica cambia e soprattutto l’Inghilterra scende in campo con un atteggiamento più aggressivo rispetto alla prima metà di gara. Ma è la Svizzera a passare in vantaggio con Embolo che al 75′ raccoglie un cross teso del bolognese Ndoye e fa gol. La risposta dell’Inghilterra però non si fa attendere e dopo soli 5 minuti è Saka a firmare il pareggio, con un gran tiro a giro da fuori area.

Foto: Instagram Euro2024