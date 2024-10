Saka: “Non voglio mettere troppa pressione, ma questo è l’anno giusto per vincere la Premier”

Bukayo Saka, stella dell’Arsenal, ha parlato a Prime Video, analizzando gli obiettivi dei Gunners.

Queste le sue parole: “Lavoriamo molto su questo aspetto nella maggior parte dei giorni. Non è una coincidenza che segniamo ogni partita. Questa stagione ho molta fame nella pancia. Negli anni precedenti, sono arrivato secondo molte volte. È solo quello spirito in me che mi fa desiderare di vincere questa stagione e, naturalmente, credo molto in me stesso. Queste due cose aiutano. Crediamo in noi stessi, crediamo di essere una squadra di vertice. Lo abbiamo dimostrato, ho detto ai ragazzi che dobbiamo fare un comunicato quando grandi squadre vengono all’Emirates”.

La vostra squadra è molto offensiva: “Siamo tutti orientati all’attacco, vogliamo andare avanti, ma l’allenatore ha enfatizzato molto l’altra parte del gioco. Sono sicuro che se stai in disparte, puoi sentirlo molto quando siamo fuori dal possesso palla! Ci vogliono molto sacrificio e disciplina, perché, a essere onesti, vorrei essere più in avanti, ma è ciò di cui la squadra ha bisogno. Quando vedo i risultati, abbiamo molte porte inviolate, quindi sta dando i suoi frutti e mi incoraggia a continuare a farlo”.

Foto: Instagram Arsenal