Saka lascia il ritiro dell’Inghilterra. Salterà la sfida con l’Italia

Boukayo Saka non farà parte della nazionale inglese in questa finestra internazionale, saltando pertanto la sfida contro l’Italia, in programma martedì 17 a Wembley. La Football Association ha fatto sapere che l’esterno offensivo non verrò sostituito. Oltre alla sfida contro l’Italia, la nazionale dei tre leoni giocherà un’amichevole contro l’Australia il 13 ottobre. Questi i 25 in lista:

Portieri: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Difensori: Levi Colwill (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton & Hove Albion), Marc Guehi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan), Kieran Trippier (Newcastle United), Kyle Walker (Manchester City).

Centrocampisti: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Al-Ettifaq), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (Arsenal).

Attaccanti: Jarrod Bowen (West Ham United) Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern Munich), James Maddison (Tottenham Hotspur), Eddie Nketiah (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United), Ollie Watkins (Aston Villa).

Foto: Twitter Nazionale inglese