Saka: “Euro 2020 momento molto difficile per me, non sapevo come ne sarei potuto uscire”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter, l’esterno offensivo dell’Arsenal, Bukayo Saka, è tornato a parlare di Euro2020: “Quello è stato un momento molto difficile per me, non sapevo come ne sarei potuto uscire. Mi hanno aiutato i compagni, gli amici, la famiglia. Ho parlato a me stesso e ho pensato che potevo fermarmi oppure cercare di migliorare sotto ogni aspetto, e che se avessi avuto l’occasione di tirare un altro rigore sarei stato il primo a prendere il pallone. Credo sia stato un crocevia della mia vita e di aver preso la strada giusta”.

Foto: Instagram Saka